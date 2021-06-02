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Татьяна Васильевна Соломатина родилась 21 апреля 1956 года в небольшом селе Кулеево Томской области. В школе она училась хорошо, была внимательной и после получения аттестата решила посвятить себя медицине. Так Татьяна Васильевна оказалась в Томском мединституте. Сейчас он известен как Сибирский государственный медицинский университет. Специальность, полученная после выпуска этого вуза — лечебное дело.

Карьера

В 1979 году Соломатина стала молодым врачом-дерматовенерологом областного КВД. Спустя два года после трудоустройства, Татьяна Васильевна решила взять на себя дополнительные обязательства, возглавив организационно-методический отдел диспансера. Возможно, именно этот шаг выделил молодого врача среди многочисленных коллег, что повлияло на дальнейшую карьеру. В диспансере она проработает до 1985 года.

В дальнейшем Татьяна Васильевна окажется в местной поликлинике профосмотров, где поработает врачом, завотделением и дорастет до должности главного врача. Параллельно, начиная с 1997 года, она занялась еще и частным предпринимательством в сфере здравоохранения, учредив несколько компаний. А в 2002 году Соломатина защитила диссертацию, связанную с особенностями оказания медицинской помощи в условиях Крайнего Севера.

В этом же 2002 году она приняла предложение областного департамента здравоохранения заняться тонкостями аккредитации медицинской деятельности. В 2013 году Татьяна Васильевна была избрана депутатом Томской облдумы, где стала председателем думского комитета по здравоохранению. А в поликлинике Соломатина честно трудилась целых 20 лет и ушла оттуда только в 2016 году, поскольку ее ждала совсем другая работа.

За годы работы в облдуме депутату удалось добиться одного очень хорошего и важного для граждан результата. Если в 2014 году финансирование на приобретение лекарств для онкологических больных Томской области составляло 27 миллионов рублей, то в 2015-м удалось добиться увеличения этой суммы до 136 миллионов, что сильно помогло и медикам, и самим больным. Это стало возможно после обращения Соломатиной к губернатору области.

Управленческий опыт Татьяны Васильевны позволил внести ряд позитивных изменений в работе медучреждений региона. Будучи медиком, депутатом и управленцем в одном лице, она инициировала большое количество проверок работы соцучреждений области, улучшив эффективность их работы. К примеру, удалось найти дополнительные квадратные метры для работы детской поликлиники №1, которая до этого находилась в стесненных условиях.

Политическая деятельность

Работу главврача Татьяна Васильевна оставила в пользу должности депутата Госдумы. На предварительном голосовании «ЕР» ей удалось набрать более 63% голосов и быть впоследствии избранной от Обского одномандатного округа. В Госдуме Соломатина вошла во фракцию «единороссов» и закономерно занялась вопросами здравоохранения и социальной политикой, представляя родной регион и хорошо понимая проблемы врачей на местах.

В Госдуме депутат поучаствовала в редакции около 50 законопроектов и, конечно же, многие из них связаны с вопросами здравоохранения и смежными областями. Кроме того, Татьяна Васильевна числится в участниках создания объектов законотворчества, касающихся защиты прав российских детей. Какая-то часть работы депутата касается проблем жителей Крайнего Севера, что вполне логично, учитывая тему диссертации политика.

Одним из проектов с участием Татьяны Соломатиной стал текст закона о пропаганде закиси азота. Дело в том, что эта проблема приобрела общенациональный характер из-за специфических свойств этого газа. Молодые люди стали вдыхать его на вечеринках, чтобы получить эйфорический эффект, а газ потенциально является крайне опасным для здоровья человека и может привести к различным проблемам, включая летальный исход.

Другой не менее важный закон касается людей, которые злоупотребляют количеством выпитого. Как написано в тексте закона, речь идет о «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» гражданах. Согласно закону, в Россию должны вернуться ранее упраздненные вытрезвители, однако теперь по окончании предоставления услуги учреждения будет взиматься плата.

Татьяна Васильевна Соломатина участвовала в разработке поправок к законам, касающимся здравоохранения. Например, законопроект, связанный с оказанием срочной медицинской помощи работниками скорой помощи. Измененный текст ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устранил законодательный недочет, который не позволял медикам оказывать срочную помощь без письменного согласия.

Еще один законопроект, связанный со здравоохранением, касается предпринимателей, которые занимаются распространением так называемых БАДов и других фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Депутаты обратили внимание на тот факт, что административная ответственность за продажу таких средств слишком незначительная. Несправедливость устранена.

Существуют объекты законотворчества, которые не имеют отношения к основной деятельности Татьяны Васильевны, но и не оставляют ее равнодушной. Одним из них стал закон, посвященный проблемам, в первую очередь, сельских жителей. Выяснилось, что подавляющее число этих граждан регулярно нарушает закон о добыче древесины, собирая валежник для своих нужд. В новом законопроекте термин «валежник» описан отдельно и проблема решена.

Общественная деятельность

Что характерно, несмотря на насыщенный график работы в Госдуме, Татьяна Васильевна Соломатина не остается в стороне от процессов, которые волновали ее еще до политической карьеры. Речь идет, конечно же, о помощи нуждающимся пациентам больниц и поликлиник родной области. Особенное внимание уделяется онкологическим больным. Местный онкодиспансер получил новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Многолетний опыт и огромный вклад в российскую медицину не остались без внимания общественности. Татьяна Васильевна в 2014 году стала обладательницей премии «Золотая птица», которая выдается в рамках Всероссийского конкурса «Успех», проводящегося профобъединением «Деловые женщины России». Награду Соломатина получила за достижения в области медицины, победив в номинации «Признание деловых женщин России».

Депутат продолжает заниматься комплексным реформированием системы здравоохранения в России. Благодаря ее опыту, было принято большое количество решений, направленных на улучшение качества работы поликлиник, больниц и других медицинских учреждений. Соломатина изъявила желание попробовать избраться в Госдуму еще на один срок, чтобы продолжить эту важную работу на благо российской системы здравоохранения.

Социальные сети

Что касается активности депутата на просторах интернета, можно сказать, что работу она ведет публично и сообщает о результатах своей деятельности своим подписчикам. Помимо типичных для депутатов ГД постов с отчетными фотографиями, сделанными в рабочих поездках по региону, Татьяна Васильевна часто записывает в свой Instagram видеоролики, посвященные работе и подробному разъяснению различных важных процессов.

Подобный подход к ведению социальных сетей выгодно отличает политика от некоторых коллег, которые ограничиваются скупыми фотоотчетами и неподробными постами о своей деятельности. Таким образом, Соломатиной удается выстраивать правильную коммуникацию с подписчиками и давать им площадку, на которой они могут высказаться напрямую, комментируя деятельность депутата и получая ответы на свои вопросы от первоисточника.

Семья

Татьяна Васильевна замужем за Соломатиным Виктором Борисовичем, который также является медиком. У него есть две медицинские специализации: врач-нарколог и психотерапевт. Можно предположить, что с таким образованием эмоциональное состояние семьи находится под чутким наблюдением профессионала. Кроме того, их дочь Екатерина тоже выбрала путь медика и сейчас управляет МО «Здоровье», основанном матерью.

Виктор Борисович работает еще и в качестве директора компании «Медицинский научно-практический центр», которую в свое время основала его жена, но в связи с политической работой не может заниматься ее развитием. Есть и еще два члена семьи — Татьяна Васильевна может похвастаться двумя внуками: Марком и Татьяной. Станет ли новое подрастающее поколение этой семьи заниматься медицинской деятельностью — покажет время.